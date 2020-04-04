إسبر يدعم قرار إقالة قائد حاملة طائرات سرب معلومات عن كورونا

أعرب ​وزير الدفاع الأميركي​، ​مارك إسبر​، عن دعمه إقالة قائد حاملة الطائرات "​تيودور روزفلت​"، المنكوبة ب​فيروس كورونا​ بيرت كروزييه، مؤكدا أنه "يثق في وكيله لسلاح البحرية" الذي أصدر القرار.

وكان وزير البحرية بالوكالة توماس مودلي قد قرر إقالة قائد حاملة الطائرات بعد تسريب الأخير رسالة حملت انتقادات للبحرية الأميركية بسبب انتشار الفيروس على حاملة الطائرات" يو أس أس روزفلت".

وأشاد كثير من السياسيين في الحزب الديمقراطي، وبحارة ​السفينة​ بقرار قائدها تسريب الرسالة للرأي العام، لكن وكيل وزير الدفاع لشؤون سلاح البحرية قال إنه "فقد الثقة بكروزييه".

ووجه كروزييه نداء استغاثة إلى قادة البنتاغون، الثلاثاء، من أجل مساعدته في معالجة المصابين من الطاقم المؤلف من 5000 بحّار. وبعد هذا الجدل، تقوم ​البحرية الأميركية​ حاليا بإجلاء مئات البحارة من حاملة الطائرات التي تعمل بالطاقة النووية.