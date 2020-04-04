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تسجيل 94 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية

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أعلنت مراكز السيطرة على ​الأمراض​ و​الوقاية​ منها في ​كوريا الجنوبية​، أنه تم تسجيل 94 حالة إصابة جديدة ب​فيروس ​، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 10156، وأعلنت عن وفاة 177 شخصا. ورفعت كوريا الجنوبية مستوى التهديد الوبائي إلى أعلى مستوى.

وتم تسمية مدينة دايغو والمدن الثلاث في مقاطعة جيونغ سانغ بوك دو بأنها مناطق كوارث خاصة، وطلب من السكان مرة أخرى عدم مغادرة منازلهم، وتم إغلاق المؤسسات والترفيهية والدينية. وذكرت الإدارة الاستراتيجية والتخطيط في المقر المركزي للاستجابة ل​حالات​ الطوارئ، أن سلطات البلاد مددت فترة ​الحجر المنزلي​ حتى 19 نيسان، ودعت المواطنين لعدم مغادرة منازلهم مرة أخرى.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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