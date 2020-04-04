تسجيل 94 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية

أعلنت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، أنه تم تسجيل 94 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 10156، وأعلنت عن وفاة 177 شخصا. ورفعت كوريا الجنوبية مستوى التهديد الوبائي إلى أعلى مستوى.
وتم تسمية مدينة دايغو والمدن الثلاث في مقاطعة جيونغ سانغ بوك دو بأنها مناطق كوارث خاصة، وطلب من السكان مرة أخرى عدم مغادرة منازلهم، وتم إغلاق المؤسسات الرياضية والترفيهية والدينية. وذكرت الإدارة الاستراتيجية والتخطيط في المقر المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ، أن سلطات البلاد مددت فترة الحجر المنزلي حتى 19 نيسان، ودعت المواطنين لعدم مغادرة منازلهم مرة أخرى.
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