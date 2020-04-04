أعلن حاكم ولاية نيويورك الأميركية أندرو كومو، قراره بإستخدام صلاحيته بأخذ أجهزة التنفس الاصطناعي من المستشفيات والشركات التي لا تستخدمها، لإمداد القطاع الطبي، الأكثر استنزافا، بها في ظل احتدام أزمة تفشي فيروس كورونا في الولاية، مشيرا إلى أن الحرس الوطني سيقوم بجمع الأجهزة من تلك الجهات.
وجاء قرار كومو على خلفية الجائحة التي ضربت الولايات المتحدة الأميركية، حيث تم تسجيل 1480 حالة وفاة إضافيّة جرّاء فيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، وبات إجماليّ عدد الوفيّات منذ بدء الوباء في الولايات المتحدة 7406 حالات وفاة.
كانت هذه تفاصيل خبر حاكم ولاية نيويورك يقرر أخذ أجهزة التنفس من المستشفيات التي لا تستخدمها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.