حاكم ولاية نيويورك يقرر أخذ أجهزة التنفس من المستشفيات التي لا تستخدمها

أعلن حاكم ولاية ​نيويورك​ الأميركية ​أندرو كومو​، قراره بإستخدام صلاحيته بأخذ أجهزة ​التنفس​ الاصطناعي من ​المستشفيات​ والشركات التي لا تستخدمها، لإمداد القطاع الطبي، الأكثر استنزافا، بها في ظل احتدام أزمة تفشي ​فيروس كورونا​ في الولاية، مشيرا إلى أن الحرس الوطني سيقوم بجمع الأجهزة من تلك الجهات.

وجاء قرار كومو على خلفية الجائحة التي ضربت ​الولايات المتحدة​ الأميركية، حيث تم تسجيل 1480 حالة وفاة إضافيّة جرّاء فيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، وبات إجماليّ عدد الوفيّات منذ بدء الوباء في الولايات المتحدة 7406 ​حالات​ وفاة.