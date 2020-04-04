أنطونوف: أكثر من ألفي مواطن روسي لا يستطيعون العودة من أميركا

أعلن ​السفير الروسي​ لدى ​الولايات المتحدة​ ​أناتولي أنطونوف​، ان أكثر من ألفي مواطن روسي لا يستطيعون العودة من الولايات المتحدة بسبب قيود السفر التي تم إدخالها لمواجهة انتشار ​فيروس كورونا​ المستجد. وأوضح انه"في ظل الظروف ​الجديدة​، غيرنا بشكل عاجل وجهة عملنا بإنشاء قوائم لتقديم الدعم للمواطنين الذين يحتاجون إلى مساعدة ماسة". وأضاف "51 مواطنا من أصل 250 لم يتمكنوا من السفر على متن رحلة جوية إلى ​روسيا​ يوم الجمعة كانوا بحاجة ماسة إلى مساعدة. هذا وأعلنت ​هيئة الطيران المدني​ في روسيا، تعليق سريان جميع التصاريح لتنفيذ رحلات جوية لإعادة مواطني روسيا من الدول الأجنبية.

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