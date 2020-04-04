الصين تكرّم ضحايا كوفيد-19 وتنكس الأعلام

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ووهان: نظّمت الصين صباح السبت وقفة تأمّل وطنيّة لثلاث دقائق تخليدًا لذكرى 3326 شخصًا راحوا ضحيّة فيروس كورونا المستجدّ في البلاد.

عند الساعة 10:00 بالتوقيت المحلّي (02:00 بتوقيت غرينتش)، دوّت الصافرات في أنحاء البلد الأكثر اكتظاظًا بالسكّان في العالم. وأطلق سائقو السيّارات والقطارات والقوارب أبواقهم احترامًا لذكرى المتوفّين.

وفي مدينة ووهان (وسط) البالغ عدد سكّانها 11 مليون نسمة، والتي انطلق منها الوباء، وسَجّلت معظم حالات الوفاة، تجمّع موظّفون يعملون في الحقل الطبّي لإحياء ذكرى الضحايا.

اجتمع الرئيس شي جين بينغ مع القادة الشيوعيين الرئيسيين الآخرين في المجمع الضخم في بكين، الذي يضم مقر السلطة، وفقًا لصور بثها التلفزيون الوطني. كما تم تنكيس الأعلام في كل أنحاء البلاد.



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