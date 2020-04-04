كوريا الجنوبية تسجل 94 إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - سول - (د ب أ):
ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا، في كوريا الجنوبية إلى 10156 حالة بعد تسجيل 94 إصابة جديدة، حسبما ذكر تقرير إخباري اليوم السبت.
وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، نقلا عن مركز تدابير الحجر الصحي، اليوم السبت، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة زاد بمقدار 94 حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. ومن بين حالات الإصابة الجديدة، 48 حالة كانت في كل من العاصمة سول وإقليم كيونج كي.
وبلغ عدد الوفيات 177 حالة حتى الآن بزيادة قدرها 3 حالات عن اليوم السابق.
وزاد عدد الأشخاص الذين تم رفع الحجر الصحي عنهم بعد تعافيهم تماما، بمقدار 304 أشخاص ليرتفع الإجمالي إلى 6325 شخصًا.
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