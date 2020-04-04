بابا الفاتيكان حول كورونا: «إنها لحظة صعبة بالنسبة لنا جميعًا»

أصدر بابا الفاتيكان فرنسيس الأول اليومالجمعة، رسالة فيديو خاصة دعا فيها الجميع في أنحاء العالم إلى عدمفقدان الثقة والتعاون معا في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد(كوفيد19-).

وقال متحدثا بالإيطالية: "إنها لحظة صعبة بالنسبة لنا جميعا. بالنسبةللكثيرين، صعب جدا. يعرف البابا ذلك، ومن خلال هذه الكلمات، يريد أنيعبر عن قربه ومحبته للجميع".

وحث البابا فرنسيس على "الاستفادة القصوى من هذا الوقت" من خلال"السخاء" ومساعدة المحتاجين، حتى من خلالالتواصل مع من أصابتهم الوحدة"عبر الهاتف أو وسائل التواصل الاجتماعي".

وقال فرنسيس الأول، زعيم 1.3 مليار كاثوليكي في العالم، "حتى لو كنامعزولين، يمكن للفكر والروح أن يسيرا سويا مع إبداع الحب".

وأشار إلى كبار السن، والمشردين، والسجناء، والنساء الثكالى،والذين يشعرون بالقلق من فقدان وظائفهم و "الأبطال" الذين يعملون فيالمستشفيات أو يقدمون الخدمات الأساسية للمجتمعات.



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