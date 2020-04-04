قالت وزارة الطاقة والتعدينالسودانية إنه بدأ رسميا اليوم الجمعة الربط بين شبكتي الكهرباء فيمصر والسودان بقدرة تبلغ 60 ميجاوات.

وأضافت الوزارة أن مد الشبكة إلى المناطق الشمالية بالسوداناكتمل بإجراء التجربة عمليا صباح اليوم وأنه يأتي في إطار "السعيالحثيث لتطوير الإمداد الكهربائي".

وزادت مصر بخطى سريعة قدراتها لتوليد الكهرباء في الأعوامالقليلة الماضية وتتطلع إلى تصدير فائض في الكهرباء إلى دولمجاورة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السودان ومصر يبدآن تشغيل شبكة مشتركة للكهرباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.