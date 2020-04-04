نتفليكس تبدأ عرض الجزء الرابع من "لاكاسا دي بابل"

بدأت شبكة نتفليكس، الجمعة، عرض أولى حلقات الجزء الرابع من مسلسل "La Casa de Papel" لاكاسا دي بابل" الذي ينتمي إلى نوعية أعمال الإثارة والتشويق.

وتدور أحداث المسلسل عن شخصية "البروفيسور"، الذي يخطط لجمع 8 أشخاص اختارهم بحرص ويطلق عليهم أسماء مستعارة، ليأخذ كل منهم اسم مدينة ما، وهم أشخاص لديهم قدرات معينة وليس لديهم ما يخسرونه ويراهم مناسبين لتنفيذ خطة أكبر سرقة في التاريخ، حيث سيسرقون مقر طباعة النقود في العاصمة الإسبانية مدريد.

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ويتكون الجزء الرابع من مسلسل "لاكاسا دي بابل" من 8 حلقات، ولكل واحدة اسم، فالأولى "انتهت اللعبة"، والثانية "عرس برلين"، والثالثة "درس التشريح"، والرابعة "تنهدات إسبانيا"، والخامسة "قبل 5 دقائق"، والسادسة "كو التقني"، والسابعة "هدم الخيمة"، والثامنة "خطة باريس".

والمسلسل من بطولة ألفارو مورتي الذي يجسد دور البروفيسور وألبا فلوريس وأورسولا كوبيرو وميغيل هوران.

وكان المسلسل الإسباني حصل على المركز الأول في تصنيف أكثر المسلسلات مشاهدة خلال عام 2019، وفقا للتقرير البياني الذي أصدرته نتفليكس، وعرضت منه 3 مواسم، الأول عرض محليا في مايو/أيار 2017 على قناة أنتينا 3 الإسبانية، ثم حصلت بعد ذلك الشركة الأمريكية على حقوق بثه عالميا.