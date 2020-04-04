مصادر اشتراكية للجمهورية: التجربة مع الحكومة اثبتت فشل اللجوء لحكومة تكنوقراط

اشارت مصادر اشتراكية لـ"الجمهورية" الى أن "ما حصل على ضفّة ​التعيينات​ الماليّة، كشف اللثام عن الواقع الحكومي الهشّ؛ واكّد انّ ​الحكومة​ لم تُبنَ من الاساس على صخر، بل على رمال متحرّكة تتأرجح بين هبّة باردة وهبّة ساخنة، خصوصا بين أطراف المثلث الحاضن للحكومة"، لافتا الى أن "الحكومة اشبه ما تكون ببطة عرجاء، والتجربة معها من الاساس اثبتت فشل اللجوء الى ​حكومة تكنوقراط​".

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