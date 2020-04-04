أكد مرجع سياسي لـ"الجمهورية" أن "ملف ​التعيينات​ ركن على الرف اقله لستة أشهر"، لافتا الى انّ "ما احاط التعيينات المالية من اختلافات و"منتعات" وشهوات غريبة، خلّف ​ضحايا​ في مكان آخر، على صعيد ​الحكومة​ وهيبتها التي تشظّت، او على مستوى ملف التعيينات الاخرى في سائر المراكز الشاغرة، والتي بدورها ستبقى في هذا الوضع الشاذ الى ما شاء الله، والفضل في ذلك الى من يصرّ على ان يأكل البيضة وقشرتها".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مرجع للجمهورية: ملف التعيينات ركن على الرف اقله لستة أشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.