نقلت صحيفة "اللواء" عن وزير ​الاقتصاد​ والتجارة ​راوول نعمه​ قوله: "لماذا يتحدثون عن سلبية تأجيل ​التعيينات​ ولا يتحدثون عن ايجاية القرار الذي حمى ​الحكومة​؟ لكن ليطمئنوا. لن تنفجر الحكومة من داخلها ولو حصل بعض الاختلاف في وجهات النظر وتأجلت بعض القرارات. ربما البعض يتمنى او يريد او يسعى لتنفجر الحكومة لكنها لن تنفجر". ونفى نعمه ردا على سؤال، وجود اي رابط بين تأجيل التعيينات وبين اي امر آخر كإنجاز الخطة الاقتصادية الاصلاحية. وأكد ان "لا رابط بين الاثنين، والخطة الاصلاحية الاقتصادية ستنجز في عناوينها العامة خلال اسبوعين، وفي التفاصيل في منتصف ايار المقبل".

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كانت هذه تفاصيل خبر نعمه: لن تنفجر الحكومة من داخلها ولو حصل بعض الاختلاف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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