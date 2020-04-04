سمير حمود: تعميم مصرف لبنان سيخفف الضغط السياسي على الموضوع النقدي

أوضح رئيس لجنة الرقابة على ​المصارف​ ​سمير حمود​ لـ"الجمهورية" انّ "هذا تعميم ​مصرف لبنان​ تسبّبت به الظروف الاستثنائية التي نمرّ بها، إضافة الى تعرّض حاكم مصرف لبنان الى ضغوط شعبوية، بعدما اصبح الكل يريد ان يحلّ القضايا النقدية والمصرفية بأسلوب يشبه الحلول السياسية في البلد".

وأكّد انّ "سلامة درس هذه الخطوة جيداً وحجمها وتكاليفها وقيمة الخسارة جرائها وحجم الكتلة النقدية المطلوبة، ورأى انّه بهذه الخطوة تتخلّص المصارف من بعض الحسابات ب​الدولار​ من خلال دفعها ب​الليرة اللبنانية​، وفق ​سعر الدولار​ في السوق الموازي"، مضيفا:"في المقابل، انّ هذه الخطوة ستزيد من كمية الاموال المخزّنة في المنازل، قد تُخزن بالليرة اللبنانية او حتى يمكن استبدالها بالدولار عند الصرّافين، انما في جميع الاحوال ستكون مخزنة اي مجمّدة".

وعن المغزى من هذا التعميم، شدد حمود على انه "من شأن هذا التعميم ان يخفّف الضغط السياسي على الموضوع النقدي، ويقسّم الخسارة بينه وبين المصارف، التي تتخلّص من خلال هذه الخطوة من كمّ كبير من الحسابات المصرفية التي تحوي مبالغ صغيرة".