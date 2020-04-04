وزني: تعميم مصرف لبنان هو خطوة ايجابية لحماية حقوق صغار المودعين

لفت وزير ​المال​ ​غازي وزني​ لـ"الجمهورية" الى انّ "تعميم ​مصرف لبنان​ هو خطوة اوّليّة ايجابية، تهدف الى حماية حقوق واموال صغار المودعين التي تقلّ عن 5 ملايين ليرة او 3 آلاف ​دولار​، ويجب ان تُستكمل بخطوات مماثلة في المرحلة المقبلة، لبقية صغار المودعين الذين تفوق قيمة ودائعهم عن 5 ملايين ليرة أو 3 آلاف دولار، علماً انّ الفئة التي تستفيد من هذا التعميم تشكّل 61,5 % من الحسابات في ​المصارف​، وعددها يقارب مليون و725 الف حساب"، مضيفا: "ما يجب التأكيد عليه مجدّداً، هو أنّ أموال المودعين، وعلى وجه الخصوص صغار المودعين، هي ودائع مقدّسة، ويجب حمايتها والحفاظ عليها".

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