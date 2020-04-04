اصيب عصر اليوم المواطن ح ج بحروح وكسور خطيرة جراء عدم السيطرة على دراجته النارية التي أطاحت به عشرات الأمتار عن الشارع عند مدخل صور بمحاذاة شركة الكهرباء ، وحضر على الفور عناصر من ​الصليب الأحمر اللبناني​ وقاموا بإسعافه وإنعاشه ثم تم نقل الى المستشفى عبر سيارة اسعاف ​كشافة الرسالة​، فيما فتحت ​القوى الامنية​ تحقيقا بالحادث.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اصابة مواطن بحادث صدم عند مدخل مدينة صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.