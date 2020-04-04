أوضح رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي ان "اللجنة طرحت جملة حلول لأزمة تغطية مرض كورونا من قبل شركات التأمين من بينها طرح زيادة من شركات التأمين على تسعيرة الضمان بنسبة تتراوح بين 20 و30% لصالح المستشفيات الخاصة، إلا ان هذا الحل رفض أيضا من قبل المستشفيات".
ولفت عراجي عراجي في حديث إلى "الأخبار" إلى أنه "في ظل الوضع القائم، تُركت الاجتماعات مفتوحة بانتظار أن يقوم وزير الاقتصاد راوول نعمه بالحصول على استشارة من هيئة القضايا والاستشارات مطلع الأسبوع المقبل للبناء على الشيء مقتضاه".
كانت هذه تفاصيل خبر عراجي: ننتظر حصول نعمه على استشارة من هيئة القضايا لحل موضوع شركات التأمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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