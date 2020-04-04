عراجي: ننتظر حصول نعمه على استشارة من هيئة القضايا لحل موضوع شركات التأمين

أوضح رئيس ​لجنة الصحة النيابية​ النائب ​عاصم عراجي​ ان "اللجنة طرحت جملة حلول لأزمة تغطية مرض ​كورونا​ من قبل شركات التأمين من بينها طرح زيادة من شركات التأمين على تسعيرة ​الضمان​ بنسبة تتراوح بين 20 و30% لصالح ​المستشفيات الخاصة​، إلا ان هذا الحل رفض أيضا من قبل المستشفيات".

ولفت عراجي عراجي في حديث إلى "​الأخبار​" إلى أنه "في ظل الوضع القائم، تُركت الاجتماعات مفتوحة بانتظار أن يقوم وزير ​الاقتصاد​ ​راوول نعمه​ بالحصول على استشارة من هيئة القضايا والاستشارات مطلع الأسبوع المقبل للبناء على الشيء مقتضاه".