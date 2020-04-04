جبور: دور الأحزاب في هذه المرحلة هو مكمل لدور الدولة وليس بديلاً عنها

رأى مسؤول الإعلام والتواصل في "القوات" ​شارل جبور​ أن "دور الأحزاب في هذه المرحلة هو مكمل لدور ​الدولة​ وليس بديلاً عنها"، رافضا القول إن هناك من يحاول الاستفادة من هذه الفرصة.

وشدد في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" على أن "الدور الأساس للدولة. وهذه المناسبة ليست للاستعراض وأخذ مكانها؛ خصوصاً أن القرارات التي يمكن للسلطة أن تأخذها لا يمكن لأي فريق القيام بها، كإقفال الحدود و​المطار​، وإلزام الناس بالبقاء في بيوتها، ولو اتُّخذت باكراً لما وصلنا إلى هذه المرحلة من الوباء".

ومع اعتباره أن حزب "القوات اللبنانية" لم يكن معنياً بشعار "كلن يعني كلن" حتى أنه كان أكثر المستفيدين لتكامل عناوينه مع عناوين ​الانتفاضة​، لفت جبور إلى أن "الواقعية تفرض علينا القول إن الأحزاب هي الأكثر تنظيماً".