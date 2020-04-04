نقل نازح سوري من البقاع الغربي الى مستشفى بيروت الحكومي

أدخل نازح سوري من سكان مخيمات بلدة غزة في البقاع الغربي قبل قليل الى مستشفى فرحات في كامد اللوز بحال صحية سيئة واشتبه باصابته بفيروس كورونا بعد اجراء اللازم من الفحوصات اثر ذلك نقل الى مستشفى بيروت الحكومي الجامعي بواسطة سيارة اسعاف تابعة للصليب الاحمر اللبناني لمتابعة وضعه الصحي .
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