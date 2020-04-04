نقل نازح سوري من البقاع الغربي الى مستشفى بيروت الحكومي

أدخل نازح سوري من سكان مخيمات بلدة غزة في ​البقاع الغربي​ قبل قليل الى ​مستشفى فرحات​ في ​كامد اللوز​ بحال صحية سيئة واشتبه باصابته ب​فيروس كورونا​ بعد اجراء اللازم من الفحوصات اثر ذلك نقل الى ​مستشفى بيروت الحكومي الجامعي​ بواسطة سيارة اسعاف تابعة للصليب الاحمر اللبناني لمتابعة وضعه الصحي . إضغط للمزيد

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