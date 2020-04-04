الناجحون بالخدمة المدنية: 600 أستاذ ناجح جاهزون لحرق أنفسهم إن لم يتعينوا

أصدرت اللجنة المركزية لمتابعة ملف الناجحين في مباراة ​مجلس الخدمة المدنية​ لوظيفة استاذ تعليم ثانوي بياناً أشارت فيه إلى أنه "بات واضحا أن الحكومة تتذرع ب​فيروس كورونا​، والأزمة الاقتصادية، للهروب من أولى واجباتها تجاه ملف الناجحين في مباريات مجلس الخدمة المدنية، لا سيما الأساتذة الناجحين في مباراة ​التعليم الثانوي​، رغم حاجة الملاك اليهم، ورغم الوعود"

ولفت البيانت إلى أنه "لما كان وزير التربية قد تجاهل الاجتماع بالناجحين رغم كل المحاولات بذريعة انشغاله في متابعة ملفات تفصيلية، ولما كان رئيس الحكومة، مع معظم القوى السياسية، يتجاهلون إعطاء هذا الملف اولوية على طاولة ​مجلس الوزراء​، فإن 600 أستاذ ناجح يتعهدون امام الرأي العام، بإحراق أنفسهم اذا لم يتم تعيينهم، بعدما وصلت اوضاعهم المعيشية الى منحى اجتماعي خطير، واذا لم تقم الحكومة بهذا الواجب الأخلاقي والوطني، فالأجدر أن تستقيل، لأنها ستشهد ثورة اجتماعية قد تطيحها".