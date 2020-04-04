المفوضية الأوروبية ترجح إجلاء مهاجرين قاصرين من اليونان الأسبوع المقبل

أعلنت رئيسة المفوّضية الأوروبّية ​أورسولا فون دير لاين​ أنّ "أطفالًا مهاجرين موجودين حاليًا في ​اليونان​ سيتمّ استقبالهم على الأرجح الأسبوع المقبل في اللوكسمبورغ"، مبينة أن الأمر يتعلّق بـ"1600 قاصر غير مصحوبين".

وأشارت فون دير لاين لقناة "زد دي إف" الألمانيّة إلى أنّ "ثماني دول أعلنت استعدادها لرعاية هؤلاء، ونحن ممتنّون للغاية لذلك"، مؤكدة أن انتشار كوفيد-19 في تلك المخيّمات المكتظّة ليس سوى "مسألة وقت".

وكانت المفوّضة الأوروبية للشؤون الداخليّة يلفا جوهانسون أوضحت أنّ الدول التي تطوّعت إلى جانب اللوكسمبورغ لاستقبال هؤلاء ​الأطفال​، هي ​ألمانيا​ و​فرنسا​ و​البرتغال​ و​فنلندا​ و​ليتوانيا​ و​كرواتيا​ و​ايرلندا​.

ودعت منظّمات غير حكوميّة في الأيام الأخيرة إلى إخلاء المخيّمات المكتظّة في جزر بحر إيجه، بسبب تفشّي الفيروس.