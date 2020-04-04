أعلنت ​السلطات الصينية​ اليوم الحداد على آلاف الضحايا الذين توفوا في تفشي ​فيروس كورونا​ المستجد وقامت بتنكيس الأعلام في كل أنحاء البلاد وتعليق كل أشكال الترفيه. هذا وستقف البلاد ثلاث دقائق صمتا حدادا على المتوفين ومن بينهم عاملون في المجال الطبي وأطباء. وستطلق السيارات والقطارات و​السفن​ أبواقها بالإضافة إلى إطلاق صفارات الانذار من الغارات الجوية. وفي مدينة ​ووهان​ الصينية، ستتحول كل إشارات المرور في المناطق الحضرية ايضا إلى اللون الأحمر عند ​الساعة​ العاشرة صباحا وستتوقف ​حركة المرور​ لمدة ثلاث دقائق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السلطات الصينية تعلن الحداد على ضحايا كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.