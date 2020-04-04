المنظمة الدولية للهجرة:إنقاذ 250 مهاجرا شمال النيجر على الحدود الليبية

أعلنت ​المنظمة الدولية للهجرة​ عن إنقاذ أكثر من 250 مهاجرا، قرب منطقة مداما شمال ​النيجر​ المحاذية للحدود مع ​ليبيا​، مشيرة الى أنها وفرت "الغذاء والماء للمهاجرين الذين ينحدرون في غالبيتهم من ​نيجيريا​ وغانا وبوركينافاسو".

وأوضحت المنظمة في بيان أن "​المهاجرين​ سيتم وضعهم في الحجرِ لأسبوعين في إطارِ تدابيرِ ​الوقاية​ من ​فيروس كورونا​"، معربة عن قلقها من "العدد الكبير للاجئين اللذين يتابعون الوصول إلى ليبيا وذلك بالرغم من الحجرِ المفروضِ لمكافحة تفشي فيروس كورونا".

من جهة اخرى أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد وتسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد، وذلك ضمن 11 حالة اشتباه أجرى المختبر المرجعي تحاليل لها ليتأكد إصابة شخصين بالفيروس، لترتفع الحصيلة الإجمالية لمصابي الفيروس في ليبيا إلى 10 أشخاص.