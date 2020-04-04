ترامب يقيل المفتش العام لأجهزة المخابرات

أفادت قناة "الجزيرة" بأن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أقال المفتش العام لأجهزة المخابرات مايكل أتكينسون، الذي كان أول من أخطر ​الكونغرس​ بشأن اتصالات الرئيس مع ​أوكرانيا​.

يُذكر أن من سرب المعلومات المتعلقة بالمحادثة الهاتفية بين ترامب ونظيره الأوكراني زيلينسكي عميل لحساب وكالة ​المخابرات الأميركية​ المركزية "سي آي إيه" منتدب في ​البيت الأبيض​. هذا وأبلغ المفتش العام لأجهزة ​الاستخبارات الأميركية​، مايكل أتكينسون، في رسالة إلى القائم بأعمال رئيس جهاز الاستخبارات القومية، إنه يعرف هوية المبلغ عن المخالفة، لكنه طلب عدم الكشف عنها.