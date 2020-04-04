أفادت قناة "الجزيرة" بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أقال المفتش العام لأجهزة المخابرات مايكل أتكينسون، الذي كان أول من أخطر الكونغرس بشأن اتصالات الرئيس مع أوكرانيا.
يُذكر أن من سرب المعلومات المتعلقة بالمحادثة الهاتفية بين ترامب ونظيره الأوكراني زيلينسكي عميل لحساب وكالة المخابرات الأميركية المركزية "سي آي إيه" منتدب في البيت الأبيض. هذا وأبلغ المفتش العام لأجهزة الاستخبارات الأميركية، مايكل أتكينسون، في رسالة إلى القائم بأعمال رئيس جهاز الاستخبارات القومية، إنه يعرف هوية المبلغ عن المخالفة، لكنه طلب عدم الكشف عنها.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يقيل المفتش العام لأجهزة المخابرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.