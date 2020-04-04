وزير خارجية السعودية ينفي نية الرياض التخلص من منتجي النفط الصخري

نفى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ​آل سعود​ صباح تصريح منسوب للرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​، عن انسحاب ​السعودية​ من صفقة "أوبك+" وأن السعودية تخطط للتخلص من منتجي ​النفط​ الصخري.

ولفت الوزير في بيان الى أن "ما تم ذكره عار من ​الصحة​"، مؤكدا أن "موقف السعودية من إنتاج البترول الصخري معروف وأنه جزء مهم من مصادر ​الطاقة​ وأن السعودية كذلك تسعى للوصول إلى المزيد من التخفيضات و​تحقيق​ توازن السوق وهو ما فيه مصلحة لمنتجي البترول الصخري، بعكس ما صدر عن ​روسيا​ ورغبتها في بقاء الأسعار منخفضة للتأثير على البترول الصخري".

وشدد على ان السعودية تعول ان تتخذ روسيا القرارات الصحيحة في الاجتماع العاجل الذي دعت له السعودية لدول "​أوبك +​" ومجموعة من الدول الأخرى بهدف السعي للوصول إلى اتفاق عادل يعيد التوازن المنشود للأسواق البترولية وأن لا تتعرض أسواق الطاقة للخطر مرة أخرى.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد أن روسيا مستعدة للتعاون مع ​الولايات المتحدة​ من أجل توازن سوق الطاقة.