تسجيل 1480 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة في الولايات المتحدة

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأميركية، أنه تم تسجيل 1480 حالة وفاة إضافيّة جرّاء ​فيروس كورونا​ المستجدّ في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة الى أنه مع 1480 حالة وفاة بين ​الساعة​ 8,30 مساءً بالتوقيت المحلّي الخميس، والساعة نفسها من مساء الجمعة، بات إجماليّ عدد الوفيّات منذ بدء الوباء في ​الولايات المتحدة​ يبلغ حاليًا 7406 ​حالات​ وفاة.

وبالاستناد إلى أرقام ​البيت الأبيض​، يُتوقّع أن يودي كوفيد-19 بحياة ما بين 100 و240 ألف شخص في الولايات المتحدة.

وأعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ الجمعة توصيةً حكوميّة جديدة لجميع الأميركيين تتمثل بارتداء كمامات لدى خروجهم إلى الأماكن العامة، وذلك في محاولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.