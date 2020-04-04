وزير العدل الاميركي: نواجه اوضاعا طارئة في السجون نتيجة كورونا

أعلن وزير العدل الأميركي وليام بار أن المكتب الاتحادي للسجون يواجه أوضاعا طارئة بسبب فيروس كورونا الآخذ في الانتشار بسرعة في خطوة ستمهد الطريق أمام بدء قيام المكتب بالإفراج عن عدد أكبر من السجناء ووضعهم رهن الاحتجاز المنزلي.
وأوضح بار انه "طبقا للأمر الطارئ يجب إعطاء أولوية الإفراج عن السجناء ووضعهم في الحجز المنزلي لنزلاء السجون الاتحادية الأكثر تضررا من كوفيد-19 ومن بينها أوكديل في لويزيانا وإلكتون في أوهايو ودانبري في كونيتيكت".
هذا وجاء أمر بار بعد وفاة خمسة نزلاء في سجن أوكديل 1 واثنين في إلكتون 1 بسبب كوفيد-19 وهو المرض التنفسي الذي يسببه فيروس كورونا.
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