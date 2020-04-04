وزير العدل الاميركي: نواجه اوضاعا طارئة في السجون نتيجة كورونا

أعلن وزير ​العدل​ الأميركي ​وليام بار​ أن المكتب الاتحادي للسجون يواجه أوضاعا طارئة بسبب ​فيروس كورونا​ الآخذ في الانتشار بسرعة في خطوة ستمهد الطريق أمام بدء قيام المكتب بالإفراج عن عدد أكبر من ​السجناء​ ووضعهم رهن الاحتجاز المنزلي.

وأوضح بار انه "طبقا للأمر الطارئ يجب إعطاء أولوية الإفراج عن السجناء ووضعهم في الحجز المنزلي لنزلاء السجون الاتحادية الأكثر تضررا من كوفيد-19 ومن بينها أوكديل في ​لويزيانا​ وإلكتون في ​أوهايو​ ودانبري في ​كونيتيكت​".

هذا وجاء أمر بار بعد وفاة خمسة نزلاء في سجن أوكديل 1 واثنين في إلكتون 1 بسبب كوفيد-19 وهو المرض التنفسي الذي يسببه فيروس كورونا.