مسؤولة بالصحة العالمية: نشهد ارتفاع بحالات وفاة الشباب بفيروس كورونا

أكدت رئيسة وحدة ​الأمراض​ الناشئة والأمراض الحيوانية المنشأ في ​منظمة الصحة العالمية​ ماريا فان كيرخوف انه "نشهد المزيد من ​حالات​ وفاة ​الشباب​ جراء إصابتهم ب​فيروس كورونا​". وأشارت إلى انه "أينا بعض البيانات من عدد من الدول في جميع أنحاء ​أوروبا​ حيث توفي أشخاص في سن أصغر".

من جهته، لفت المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايك رايان إلى أنه في ​إيطاليا​ - التي لديها حالات إصابة أقل من ​الولايات المتحدة​ ولكن تم الإبلاغ عن حالات وفاة أكثر - فإن من 10 إلى 15 بالمائة من الأشخاص في العناية المركزة هم دون سن الخمسين، وفي ​كوريا​ شخص من كل 6 ​وفيات​ كان شخصًا دون سن الستين.