أكدت رئيسة وحدة الأمراض الناشئة والأمراض الحيوانية المنشأ في منظمة الصحة العالمية ماريا فان كيرخوف انه "نشهد المزيد من حالات وفاة الشباب جراء إصابتهم بفيروس كورونا". وأشارت إلى انه "أينا بعض البيانات من عدد من الدول في جميع أنحاء أوروبا حيث توفي أشخاص في سن أصغر".
من جهته، لفت المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايك رايان إلى أنه في إيطاليا - التي لديها حالات إصابة أقل من الولايات المتحدة ولكن تم الإبلاغ عن حالات وفاة أكثر - فإن من 10 إلى 15 بالمائة من الأشخاص في العناية المركزة هم دون سن الخمسين، وفي كوريا شخص من كل 6 وفيات كان شخصًا دون سن الستين.
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤولة بالصحة العالمية: نشهد ارتفاع بحالات وفاة الشباب بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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