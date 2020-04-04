شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد وهب الله: نتواصل مع القوى العاملة لحل أزمة المتضررين بقطاع السياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر، أنه سيتقدم بطلب إحاطة بشأن تسريح عدد من الشركات بقطاع السياحة لعاملين لديهم، موضحا أنه التقى بممدوح محمد رئيس النقابة العامة للسياحة والفنادق والذى رصد تضرر بعض العاملين نتيجة أزمة فيروس كورونا ووقف السياحة فى الوقت الراهن، مما جعل البعض يقومون بتسريح عمال أو الامتناع عن دفع الرواتب رغم تأكيد وزارة السياحة للقطاع بمجمله بعدم الاستغناء عن أى وإعطائهم الرواتب كاملة.

وأوضح وهب الله، أنه سيتواصل مع وزارة القوى العاملة لحصر المتضررين من قطاع السياحة لتعويضهم من صندوق الطوارىء وحل مشكلتهم تفعيلا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى دعم الفئات المتضررة والعمالة غير المنتظمة.

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ولفت"وهب الله"، إلى أنه التقى أيضا برئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب، والذى رصد كافة الإجراءات التى تقوم بها النقابة العامة للعمالة غير المنتظمة فى جميع المحافظات.

وأضاف أن مصر بقيادة الرئيس السيسى كانت أول دولة على مستوى العالم سباقة فى اتخاذ جميع الإجراءات والخطوات التنفيذية لمواجهة سلبيات فيروس كورونا على الاقتصاد المصرى وعلى الشعب المصرى، ولذلك صدرت تكليفات فورية من مؤسسة الرئاسة لتعويض المتضرريبن من هذا الفيروس.