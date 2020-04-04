برا بمكة .. سلة طعام للمتعففين

تماشيا مع الحملة التي أطلقها مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بعنوان ( بِرّاً بمكة )، وإنفاذا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

فقد قامت الإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية وبإشراف ومتابعة من مدير عام الإدارة الأستاذ خالد بن فهد الشلوي بتوزيع السلال الغذائية على المحتاجين والمتعففين في مكة المكرمة خلال فترة منع التجول لتخفيف الآثار والأعباء الناتجة عن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي جائحة فايروس

وبين المدير العام لإدارة تنسيق الأعمال التطوعية أنه تم توزيع الدفعة الأولى من السلال الغذائية في عدد من أحياء مكة شملت : شارع الحج، ووادي جليل، وريع أذاخر، وجبل السيدة، مضيفا سعادته أنه سيكون توزيع السلال على المحتاجين والمتعففين بشكل يومي.

الجدير بالذكر أن الإدارة مستمرة في تقديم العديد من المبادرات التطوعية خلال الفترة القادمة وسوف تستمر طوال مدة الحظر

مدير عام الإدارة الأستاذ خالد بن فهد الشلوي بتوزيع السلال الغذائية على المحتاجين والمتعففين في مكة المكرمة خلال فترة منع التجول لتخفيف الآثار والأعباء الناتجة عن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي جائحة فايروس كورونا (كوفييد ١٩) .وبين المدير العام لإدارة تنسيق الأعمال التطوعية أنه تم توزيع الدفعة الأولى من السلال الغذائية في عدد من أحياء مكة شملت : شارع الحج، ووادي جليل، وريع أذاخر، وجبل السيدة، مضيفا سعادته أنه سيكون توزيع السلال على المحتاجين والمتعففين بشكل يومي.الجدير بالذكر أن الإدارة مستمرة في تقديم العديد من المبادرات التطوعية خلال الفترة القادمة وسوف تستمر طوال مدة الحظر

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