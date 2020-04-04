اغلاق الأورام المصري.. وإصابة 12 ممرضًا و3 أطباء بـ"كورونا"

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اغلاق الأورام المصري.. وإصابة 12 ممرضا و3 أطباء بـكورونا
السبت 4 أبريل 2020
متابعات الخليج 365
أغلقت السلطات المصرية، المعهد القومي للأورام في مصر، مساء الجمعة، لمدة ثلاثة أيام؛ لإجراء عمليات التعقيم عقب ظهور إصابة بين أفراد الطاقم الطبي بفيروس كورونا المستجد.
من جانبه، قال مدير معهد الأورام، الدكتور حاتم أبو القاسم، إن سبب الإصابة جاء نتيجة انتقال المرض من أحد أطقم التمريض لزملائه، الأمر الذي أسفر عن إصابة 12 ممرضًا و3 أطباء، بالوباء القاتل.
وفي تصريحات صحفية، كشف أبو القاسم عن نقل جميع المصابين لمستشفيات العزل في القاهرة، وإجراء مسحة لجميع العاملين في المعهد للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا.
وأعلنت النقابة العامة للأطباء، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تحويل 10 من أطباء وتمريض الفريق الطبي في المعهد القومي للأورام بالقاهرة لمستشفى العزل بعد تأكيد إصابتهم بفيروس كورونا، لافتة إلى أن عدد هذه الإصابات ضمن المعلن عنهم في بيانات وزارة الصحة.
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