شكرا لقرائتكم أسوأ حصيلة.. 1480 وفاة بكورونا في أميركا بيوم واحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أحصت الولايات المتحدة بينَ الخميس ومساء الجمعة 1480 حالة وفاة إضافيّة جرّاء فيروس كورونا المستجدّ، استنادًا إلى جامعة جونز هوبكنز، في أسوأ حصيلة يوميّة تُسجّل في أيّ بلاد.

ومع 1480 حالة وفاة بين الساعة 8,30 مساءً بالتوقيت المحلّي الخميس، والساعة نفسها من مساء الجمعة، بات إجماليّ عدد الوفيّات منذ بدء الوباء في الولايات المتحدة يبلغ حاليًا 7406 حالات وفاة، وفق إحصاءات الجامعة.

وبالاستناد إلى أرقام البيت الأبيض، يُتوقّع أن يودي كوفيد-19 بحياة ما بين 100 و240 ألف شخص في الولايات المتحدة.

توصية حكومية

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمعة توصيةً حكوميّة جديدة لجميع الأميركيين تتمثل بارتداء كمامات لدى خروجهم إلى الأماكن العامة، وذلك في محاولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال ترمب خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض إن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها تحض الناس على وضع أي غطاء على الوجه كالمناديل على سبيل المثال، وذلك من أجل إبقاء الأقنعة الطبية متوافرةً للعاملين في مجال الصحة.

Advertisements

وبحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس الجمعة عند الساعة 19,00 بتوقيت غرينتش استناداً إلى مصادر رسمية، أودى وباء كوفيد-19 بحياة 57474 شخصا في العالم منذ ظهوره في كانون الأول/ديسمبر في الصين.

حصيلة عالمية

وتأكدت رسمياً إصابة أكثر من 1,082,470 شخصا في 188 دولة وإقليم. غير أنّ هذه الحصيلة لا تعكس سوى جزء من الحصيلة الحقيقية، لأنّ عدداً كبيراً من الدول لا يجري فحوصا إلا للحالات التي تستوجب النقل إلى المستشفيات. وتماثل إلى الشفاء 205400 شخص على الأقل حتى اليوم.

وتشكل فرنسا أكثر دولة سجّلت وفيات جديدة خلال 24 ساعة (1120)، ثم الولايات المتحدة (1092) وإسبانيا (932).

وفي إيطاليا التي سَجَّلت الإصابة الأولى في شباط/فبراير، هناك 14681 وفاة من أصل 110827 إصابة. وشفي 19758 شخصا حسب السلطات الإيطالية.

وبعد إيطاليا، تأتي إسبانيا بـ10935 وفاة من أصل 117710 إصابة (261438 إصابة)، ففرنسا ب6507 وفيات (83165 إصابة) والمملكة المتحدة ب3605 وفيات (38168 إصابة).