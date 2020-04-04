رئيس جمعية رسالة يرد على اتهامات علاقة الجمعية بجماعة الإخوان.. ويؤكد: "اكتشفنا انتماء أحد فروعنا للإخوان وأبلغنا الأمن الوطني عنه "

قال الدكتور شريف عبدالعظيم، رئيس مجلس إدارة جمعية «رسالة»، إن حملة «تحدي الخير»، بدأت بمشاركة عدد من النجوم، لمساعدة الأسر للمتضررين من أزمة «كورونا».

وأضاف «عبدالعظيم»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، مع الإعلامي عمرو أديب، والمذاع عبر فضائية «mbc مصر»: «التبرعات وصلت للجمعية فعلًا وتم توزيع بعضها من شنط طعام وغيرها من المساعدات، وفوجئنا بصفحة عبر فيس بوك، تدعي أننا من الإخوان ونستولى على أموال التبرعات». حسبما نشر موقع "الدستور".

وتابع: «إحدى الإعلاميات أو مدعية العمل الإعلامي نشرت فيديو قالت فيه إن رسالة تأخذ صور للرقم القومي للناس وتقوم بإلقائها في الزبالة»، مؤكدًا أنه تم وضع لافتة لمنع التجمهر لعدم نقل كورونا وطلبوا منهم إرسال طلباتهم عبر «واتس أب».

وأكد أن وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، اتصلت عليه وسألت عن الأمر وأكدت أنه سيتم عمل لجنة تحقيق للجمعية، وخرجت نتائج التحقيق ونشرت على موقع الوزارة، والذي أكد أن الجمعية صرفت أكثر من خمسة ملايين جنيه وهي أكثر من قيمة التبرعات التي وصلتها من الحملة.

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وتابع: ”التشكيك في الجمعية يهز الثقة في الدولة ومؤسساتها، ومصر ليست ليبيا أو العراق”.

وأضاف: ”تبرأنا من أحد فروعنا بعدما اكتشفنا أنه يتبع الإخوان وأبلغنا الأمن الوطني عنه”، معقبًا: "قلنا مينفعش حد ياخد اسم رسالة إخوان.. مينفعش يقولوا على الجمعية إخوان، البلد مش سايبة". حسبما نشر موقع "فيتو".

واستطرد: ”طالبنا للناس عدم التجمهر أمام الجمعية، وسنرسل المساعدات عن طريق البريد أو مراكز فوري، وبسبب حظر التجوال من الصعب أن نصل إلى البيوت”، مضيفًا: ندرس حالة الناس وفقًا للظروف المتاحة.

وأكد، أن تقرير وزارة التضامن الاجتماعي برأ الجمعية من كل الشائعات التي طالتها مؤخرًا.