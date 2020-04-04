مجموعة الـ77 والصين تطالبان بإنهاء العقوبات الأحادية

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الأمم المتحدة: طالبت مجموعة الـ77 والصين في بيان الجمعة، بعدم "اللجوء إلى تدابير اقتصادية قسرية أحادية ضد الدول النامية"، إذ اعتبرَتا أنها تعوق مكافحة كوفيد-19.

وأشار بيان هذه الدول إلى الولايات المتحدة بشكل ضمنيّ، معتبراً أنّ "سنّ وفرض تدابير اقتصادية قسرية أحادية" في هذه المرحلة سيكون له "تأثير سلبي يمس قدرة الدول على التحرك بفعالية" في مواجهة الوباء.

ويهدف البيان الذي نُشر في نيويورك، إلى الدفع باتجاه تسهيل "شراء معدات طبية وتجهيزات من أجل معالجة سكّان" تلك الدول "بشكل ملائم".

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وقال معدّو البيان "في نهاية المطاف، تؤثّر هذه التدابير أيضا على التعاون والتضامن الضروريّين واللذين يجب أن يسودا بين الأمم".

وأبقت الولايات المتحدة العقوبات التي فرضتها على عدد من الدول، بل وشدّدتها في بعض الحالات، على الرغم من دعوات عدة إلى تعليقها، خصوصا في ما يتعلق بالدول المتأثرة بشدة من الأزمة الصحة، على غرار إيران.

وتمثل مجموعة الـ77 والصين - التي تشمل في الواقع 134 بلدا - ثلاثة أرباع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة و80 بالمئة من سكان العالم.