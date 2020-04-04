محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
استمع رجال المباحث لأقوال ربة منزل لاتهامها بتعذيب طفلتها بمنطقة إمبابة شمال محافظة الجيزة.
الشرطة ألقت القبض على الأم بعد تداول منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظهر إصابات الطفلة "ساجدة" ووجود آثار حرق.
فريق بحث عكف على تتبع صاحب المنشور وصولا إلى هوية الأم المشكو في حقها، وتبين أنها تقيم بشارع المطار في منطقة إمبابة.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها واقتيادها إلى القسم، إلا أنها أنكرت ما نسب إليها.
بسؤالها عن الحروق والكسور في جسد رضيعتها التي لم تكمل عامها الأول بعد قالت "وقعت قبل كده واتكسرت.. والحروق علشان وقعت عليها ميه سخنة".
تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر أم متهمة بتعذيب رضيعتها في إمبابة: "وقع عليها ميه سخنة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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