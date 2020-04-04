خوفًا من كورونا.. متاجر كبرى في أستراليا تعزز التدابير قبيل عيد الفصح

محمد اسماعيل - القاهرة - ملبورن - (د ب أ):

تعمل المتاجر الكبرى في أستراليا على زيادة إجراءات التباعد الاجتماعي قبيل عيد الفصح، خوفا من تفشي فيروس كورونا.

وستحدد متاجر "وولورثس" و"كولز" عدد العملاء الذين ستسمح بدخولهم إلى المتجر للمساعدة في مكافحة انتشار فيروس كورونا، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الاسترالية (آيه آيه بي).

وقالت كلير بيترز، المديرة الإدارية لمتاجر وولورثس، اليوم السبت،: "بشكل تقليدي، يكون يوم الخميس في الفترة التي تسبق عيد الفصح هو أحد أكثر الأوقات ازدحاما لدينا في المتجر، نطلب من عملائنا التخطيط المسبق للتسوق بمناسبة عيد الفصح لتجنب الزيادة المعتادة في الأعداد".

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وتعتزم سلسلة المتاجر تقييد عدد العملاء في المتجر لتحقيق التباعد الاجتماعي بين العملاء وهو أمر يعتمد على حجم المتجر.

وقالت متاجر "كولز"، المنافسة إنها ستتخذ إجراءات لمساعدة السلطات في مكافحة الفيروس.

وقال الرئيس التنفيذي ستيفن كاين: "سيكون أعضاء الفريق في مداخل المتجر لتقديم المساعدة وإخبارك عندما يكون الوقت مناسبا للدخول".