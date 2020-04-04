فقدان شخصين من عائلة كينيدي قبالة الساحل الأمريكي

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

أكد لاري هوجان حاكم ولاية ماريلاند الأمريكية، في مؤتمر صحفي الجمعة، فقدان اثنين من أفراد عائلة كينيدي في أعقاب انقلاب قارب قبالة الساحل الأمريكي مساء الخميس.

وقال "هوجان"، إن مايف كينيدي ماكين، حفيدة السيناتور الأمريكي روبرت كينيدي وحفيدة الرئيس الأسبق جون كينيدي وابنها جيديون (8 أعوام) لم تتم رؤيتهما أو سماع شيء عنهما منذ الخميس.

وأفاد بيان يوم الجمعة بأن خفر السواحل الأمريكي تلقى تقريرا عن "رؤية شخصين يحاولان العودة إلى الشاطئ في قارب" بالقرب من خليج هيرينج، على بعد 16 كيلومترا جنوب انابوليس ولم "تتم رؤيتها ثانية".

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وأوضح "هوجان"، أن هناك عملية "بحث مكثف" يقوم بها خفر السواحل والعديد من أقسام الشرطة.

وخلال المؤتمر الصحفي، قال هوجان إنه تحدث مع والدة ماكين، حاكمة ماريلاند السابقة كاثلين كينيدي تاونسند يوم الجمعة.

وأضاف لاري هوجان "بالنيابة عن شعب ماريلاند، أعبر عن تعاطفي العميق معها ومع عائلتها في هذا الوقت العصيب".