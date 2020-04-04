​​النواب يشكر القطاع الطبي: يقدم خدمة مستمرة لائقة دون كلل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:
أعلن مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، متابعته ودعمه الكامل لما تتخذه الدولة من إجراءات احترازية ووقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد ومحاصرته.
وأعرب المجلس، عن شكره وتقديره ومساندته ودعمه الكامل رئيسًا وأعضاء للقطاع الطبي المصري وجميع القائمين عليه من أطباء وممرضين ومسعفين وإداريين، الذين يواصلون الليل بالنهار في عمل دؤوب دون كلل أو ملل للقيام بخدمة طبية مستمرة ولائقة في ظل هذا الظرف الدقيق وهم بذلك يعتبرون خط الدفاع الأول في التصدي ومحاصرة هذا الوباء الذي تخطى الحدود، فلم تسلم منه معظم الدول.
وأشاد مجلس النواب بإنصاف الرئيس عبدالفتاح السيسي، لهذه الفئة من أبناء مصر البررة الذين يتقدمون الصفوف مفتدين الوطن بأرواحهم.
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