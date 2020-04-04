قرارات ترامب تثير الجدل.. لا ترتدوا كمامات والإنتخابات الأمريكية في موعدها

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الإنتخابات الأمريكية ستجرى في موعدها المقرر في 3 نوفمبر ولا تأجيل فيها، وذلك من خلال تصريح له أصدره من خلال بيان

في البيت الأبيض.وكان من ضمن تصريحات ترامب، أنه نصح بعدم ارتداء الكمامات وجلها للمتسشفيات قائلًا:"أنا لا أفعل ذلك" إنها مجرد توصية، ولا تغني عن العزل المنزلي".سبب قرار ترامب بعدم ارتداء الكمامات واجراء الإنتخابات في موعدها جدلًا كبيرًا بين الشعب الأمريكي، ويخشى بعض المسؤولين من توصية ترامب بعدم ارتداء الكمامات وأن يخرج الأمريكان من منازلهم بدون كمامات.