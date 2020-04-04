بالصور.. جنازة أصغر ضحية لفيروس كورونا

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مجموعة من الصور لجنازة أصغر ضحية لفيروس كورونا لطفل يدعى اسماعيل ويبلغ من العمر 13 عام.
ظهر في الصور عائلة اسماعيل أثناء الصلاة عليه وهما في حذر حيث كانت المسافة بينهما لا تقل عن متر، وكانت والدته و6من أشقائه يشاهدون الجنازة عبر شبكة الإنترنت لأن اثنان منهما يعانيان من إصابتهما بالفيروس.
بينت الصور لقطات مؤثرة من الجنازة فأظهرت النعش ويحمله رجال يرتدون بدلات واقية وأقنعة وقفازات.
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