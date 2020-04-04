وزير التعليم الفرنسي يقتضي بنظيره المصري في تخطي أزمة كورونا

حذا وزير التعليم الفرنسي جون ميشيل بلانكر نفس المنهجية التي تدبرها طارق شوقي وزير التربية والتعليم بتجنب طلابنا العدوى وإلزامهم تأدية اختباراتهم أليكترونيا ودون مغادرة منازلهم وذلك فيما يخص إختبار الشهادة الإعدادية ،ولأن الوضع فى فرنسا أشد خطورة من جمهورية مصر العربية حتى اللحظة فقد قرر بلانكر إلغاء الثانوية العامة" البكالوريا" ايضا..
قال بلانكر في مؤتمر صحفي إنه بسبب
-سيجري تقييم 2.1 مليون طالب ثانوية كانوا يتحضرون لامتحانات الثانوية العامة (بكالوريا) هذا العام عبر احتساب معدلاتهم في الفصول الدراسية الثلاثة طوال العام، دون احتساب العلامات التي حصل عليها الطلاب خلال فترة الحجر الصحي.
وسيتم إجراء الامتحان في مادة واحدة يجب أن يخضع لها الطلاب هي الامتحان الشفهي للغة الفرنسية، في نهاية شهر يونيو أو يوليو المقبلين، إلا إذا منعت الحالة الصحية العامة من إجرائه.
اضاف بلانكر إن الأولوية هي أن يحصل الطلاب على مستوى عام جيد والمساواة في الفرص بينهم، لكنه أكد أن شهادة الثانوية العامة ستكون “حقيقية” مثل السنوات السابق وهذا ما سبق واكده ايضا د شوقى فى عدة تصريحات له.
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