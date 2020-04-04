كورونا.. صندوق النقد الدولي: 90 دولة تطلب مساعدات طارئة مع شلل الاقتصاد العالمي

قالت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستينا جورجيفا، اليوم الجمعة، إن أكثر من 90 دولة طلبت مساعدات مالية طارئة من صندوق النقد الدولي مع دخول العالم أزمة اقتصادية غير مسبوقة بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضحت رئيسة الصندوق، الذي يوجد مقره في واشنطن، في مؤتمر صحفي عبر تقنية الفيديو لمنظمة الصحة العالمية، أنه “لم يحدث في تاريخ صندوق النقد الدولي أن رأينا اقتصاد العالم يصاب بمثل هذه الحالة من الشلل”.

وقالت جورجيفا، “نحن الآن في حالة ركود، إنه طريق أسوأ من الأزمة المالية العالمية”، مشيرة إلى أن الدول الصاعدة اقتصاديا والنامية هي الأشد تضررا من تداعيات أزمة كورونا حيث خرج منها حوالي 90 مليار دولار خلال الفترة الأخيرة.

وحسب جورجيفا، فإن صندوق النقد سيستخدم مخصصات الطوارئ البالغة قيمتها تريليون دولار لمساعدة الاقتصادات الأشد معاناة بما في ذلك الدول الإفريقية والتي ستواجه الاختيار بين إطعام شعوبها أو مكافحة الفيروس.

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من جهته، دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، دول العالم إلى وقف تحصيل رسوم الخدمات الطبية وتقديم خدمات التحليل والعلاج مجانا لمرضى فيروس (كوفيد-19).

وقال تيدروس، “إذا تأخر الناس أو امتنعوا عن العلاج لأنهم لا يملكون ثمنه، فإنهم لن يضروا أنفسهم فقط وإنما سيجعلون من السيطرة على الوباء أشد صعوبة ويضع المجتمع كله في خطر”.

وأشار، إلى أن الدول المانحة تعهدت بالفعل بتقديم حوالي 690 مليون دولار لتمويل برنامج المنظمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وهو ما يزيد عن المبلغ الذي طلبته المنظمة (675 مليون دولار).

يذكر أن عدد حالات الإصابة بمرض (كوفيد – 19) تجاوز المليون إلى حدود الأسبوع الحالى من بينهم أكثر من 50 ألف حالة وفاة.