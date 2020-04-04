في زمن الجائحة.. العثور على رضيع متخلى عنه بطنجة

عثرت السلطات المحلية، مساء اليوم الجمعة، بطنجة، على رضيع حديث الولادة، متخلى عنه في الشارع العام، بحي رياض أهلا 2، التابع لمقاطعة بني مكادة.

وتشير المعطيات المتوفرة، إلى أن السلطات المحلية، عثرت على الرضيع في الشارع، ملفوفا ببطانية، إذ جرى الاتصال بعناصر الوقاية المدنية، التي حضرت إلى عين المكان لنقل الرضيع إلى المستشفى الجهوي محمد الخامس، قصد إخضاعه للفحوصات الضرورية للإطمئنان على سلامته الصحية.

وباشرت العناصر الأمنية تحقيقها في الموضوع لمعرفة ظروف وملابسات التخلي على الرضيع في الشارع العام.