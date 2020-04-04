أمام تعذر ترحيل جثامين المغاربة المتوفين في الخارج.. المغرب يتكفل بنفقات دفن المعوزين في دول الاستقبال

أمام تعذر ترحيل جثامين المغاربة المتوفين في الخارج لتوارى الثرى في أرض الوطن، قررت الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج التكفل بنفقات دفن جثامين المغاربة المتوفين المعوزين، الذين لا يتوفرون على تأمين بمقابر أو مربعات إسلامية بدول الاستقبال.

وقالت الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، في بيان لها، توصل “اليوم 24″، بنسخة منه، إن التمثيليات الدبلوماسية، والمراكز القنصلية للمملكة المغربية بالخارج، ستعمل على تنفيذ القرار، وذلك عبر التنسيق مع أسر المتوفين وفق معايير، وإجراءات محددة.

يذكر أن الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج كانت تعمل على التكفل بترحيل الجثامين إلى أرض الوطن، في تنسيق مع التمثيليات الدبلوماسية، ومراكز القنصليات المغربية بالخارج، وفق برنامج يستهدف المغاربة المقيمين بالخارج، الذين يوجدون في وضعية هشة، وفي حالة عوز، والذين لا يتوفرون على تأمين خاص بترحيل الجثامين، والبالغة أعمارهم سنة فما فوق.

