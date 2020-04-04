حذرت إدارة الدفاع الوطني، اليوم الجمعة، من استعمال تطبيق ZOOM للتواصل الجماعي عبر الفيديو videoconference.
وقالت المديرية العامة للأمن نظم المعلومات، التابعة لإدارة الدفاع الوطني، إنه تم اكتشاف العديد من الثغرات في هذا التطبيق، الذي يسمح بالتواصل جماعة عبر الفيديو، هذه الثغرات تسمح بسرقة بيانات اعتماد Windows ومعلومات الأشخاص، باستخدام رابط يتم إرساله إلى المستخدم، الذي يقوم بتشغيل ZOOM على جهازه.
وبمجرد ما ينقر المستخدم على هذا الرابط، يرسل Windows إلى المهاجم كلمة سر المستخدم، ومعطيات خاصة أخرى، يمكن فك تشفيرها بسهولة.
بالإضافة إلى ذلك، قالت المذكرة، إن استغلال هذا العيب يمكن أن يسمح للمهاجمين بالتحكم في الجهاز عن بعد.
كانت هذه تفاصيل خبر إدارة الدفاع الوطني تحذر المغاربة من التواصل عبر ZOOM لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.