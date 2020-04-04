إدارة الدفاع الوطني تحذر المغاربة من التواصل عبر ZOOM

حذرت إدارة الدفاع الوطني، اليوم الجمعة، من استعمال تطبيق ZOOM للتواصل الجماعي عبر الفيديو videoconference.

وقالت المديرية العامة للأمن نظم المعلومات، التابعة لإدارة الدفاع الوطني، إنه تم اكتشاف العديد من الثغرات في هذا التطبيق، الذي يسمح بالتواصل جماعة عبر الفيديو، هذه الثغرات تسمح بسرقة بيانات اعتماد Windows ومعلومات الأشخاص، باستخدام رابط يتم إرساله إلى المستخدم، الذي يقوم بتشغيل ZOOM على جهازه.

وبمجرد ما ينقر المستخدم على هذا الرابط، يرسل Windows إلى المهاجم كلمة سر المستخدم، ومعطيات خاصة أخرى، يمكن فك تشفيرها بسهولة.

بالإضافة إلى ذلك، قالت المذكرة، إن استغلال هذا العيب يمكن أن يسمح للمهاجمين بالتحكم في الجهاز عن بعد.