شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال متسللين إيرانيين دخلوا مياه العراق الإقليمية والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت قيادة حرس حدود المنطقة الرابعة العراقية، أنها اعتقلت متسللين إيرانيين اثنين، داخل المياه الإقليمية في منطقة الفاو بمحافظة البصرة، أقصى جنوبي العراق.

وقال العميد جواد المالكي مدير إعلام قيادة حرس حدود المنطقة الرابعة في تصريح صحفي: «إن قوة من زوارق حرس حدود السواحل واستخبارات المجموعة في منطقة الفاو، تمكنت اليوم (أمس)، من اعتقال شخصين يحملان الجنسية الإيرانية في كمين مُحكم للزورق الإيراني بالجانب العراقي في مياه شط العرب المشترك مع إيران».

وأضاف: «تم اعتقال المتسللين وفقًا لمعلومات استخبارية أفادت عن محاولة التسلل بتجاوز حدود المياه الإقليمية العراقية بزورق صيد، وتمت إحالة المتسللين الإيرانيين والزورق للقضاء العراقي».

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على صعيد آخر، حذر عدنان الزرفي المكلف بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، أمس، من خطورة استمرار الهجمات الإرهابية على القطاعات العسكرية في وسط وشمال العراق.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن الزرفي تأكيده خلال لقائه وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري، أهمية القضاء بشكل كامل على فلول عصابات «داعش» الإرهابية في مختلف المناطق، منبّهًا بأن حكومته المرتقبة تضع في أولوياتها التحدي الأمني، ووضع الخطط المناسبة للتصدي بحزم لبقايا العناصر الإرهابية، والارتقاء بكفاءة القوات المسلحة وأدائها تمهيدًا لضبط الحدود وحفظ سيادة العراق.

من جانبه، استعرض الشمري التحديات التي تواجه القوات المسلحة العراقية وفي مقدمتها الجيش العراقي، مشيرًا إلى استعداد وزارته لإطلاق حملة كبرى للقضاء على فلول عصابات «داعش» الإرهابية.