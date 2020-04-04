عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الكنيسة المصرية تدعم الأطباء بـ 3 مليون جنيه

السبت 4 أبريل 2020

متابعات الخليج 365

قالت الكنيسة المصرية إنها تبرعت بثلاثة ملايين جنيه، كمشاركة منها في شراء أجهزة تنفس صناعي وإعداد ملابس ومستلزمات طبية لدعم أطباء مصر في مواجهة فيروس كورونا، ووجهت الكنيسة جميع مشاغل الخياطة لإعداد الملابس والمستلزمات الطبية التي تحتاجها الطواقم الطبية.

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وأكدت الكنيسة استمرار مشاركتها في الحملات التوعوية للوقاية من الفيروس، إضافة إلى توفير المطهرات وأدوات التعقيم اللازمة للمحتاجين، مع الالتزام بتعليمات الأجهزة الصحية، لمنع تفشي الفيروس، الذي صنفته منظمة الصحة العالمية كوباء.

وأشارت في بيان رسمي إلى ثقتها بوعي المصريين وإدراكهم خطورة الظروف الراهنة وضرورة الالتزام بالقرارات الاستثنائية المتخذة لحماية مصر من هذا الوباء.