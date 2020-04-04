شكرا لقرائتكم مصر.. كورونا يصيب 15 من الطاقم الطبي في معهد الأوروام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت نقابة أطباء مصر، ليل الجمعة، إصابة 15من الطاقم الطبي بمعهد الأورام في القاهرة بفيروس كورونا المستجد.
وذكر مصدر مسؤول بالنقابة لـ"العربية.نت" أن التحاليل أكدت إصابة 15 من الطاقم الطبي بمعهد الأورام بالقاهرة بفيروس كورونا، مضيفا أن المصابين 4 أطباء و11 من طاقم التمريض.
من جانبها أرسلت النقابة خطابا رسميا إلى وزارة الصحة، تطلب معرفة بيانات جميع الأطباء المصابين بفيروس كورونا، تمهيدًا للتواصل مع أسرهم وعائلاتهم، وتسهيل وتقديم الخدمات لهم.
ويوم الاثنين الماضي توفى أول طبيب في مصر بفيروس كورونا وهو الدكتور أحمد اللواح أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب جامعة الأزهر، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، كما اصيب الدكتور أحمد عبد الله استشاري الأمراض الصدرية بدمياط بكورونا، وتعافى من الفيروس بعد قضائه لفترة في مستشفى العزل بأبو خليفة في الإسماعيلية.
كانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت الجمعة ارتفاع حالات الإصابة بكورونا إلى ٩٨٥ حالة بعد تسجيل ١٢٠ حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا وارتفاع عدد الوفيات إلى ٦٦ بعد تسجيل ٨ حالات وفاة.
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