شكرا لقرائتكم خبر عن "قوى البرلمان" تطالب القطاع الخاص بعدم تسريح العمالة أو تخفيض أجورهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، كافة رجال الأعمال المصريين إلى التكاتف مع الدولة فى هذه الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد لمواجهة فيروس كورونا المستجد الذى يهدد العالم كله، ومنع انتشار هذا الوباء فى مصر، مشددة على ضرورة التكاتف بين الجميع مؤسسات الدولة ورجال الأعمال والمجتمع المدنى والشعب، لتطبيق وتفعيل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة "كورونا" والقضاء عليه، مطالبة الجميع بتحمل المسئولية لحماية الفئات الأكثر تضررًا من هذه الأزمة.

وقالت "عطوة" لـ"الخليج 365"، إن المسئولية فى مواجهة هذه الأزمة ومنع تفاقمها وتحجيم أضرارها هى مسئولية تضامنية على كل المؤسسات والجهات فى الدولة حكومة وقطاع خاص ومجتمع مدنى والشعب، مضيفة أن حماية الفئات المتضررة واجب على الجميع، سواء العمالة غير المنتظمة واليومية وهم عددهم بالملايين، والعاملين بالقطاع الخاص وغيرهم.

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وطالبت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، كافة أصحاب الأعمال بتحمل المسئولية مع الدولة فى هذه الظروف الصعبة، وعدم تسريح أى عمالة لديهم فى المنشآت والمؤسسات التابعة للقطاع الخاص، لأن هؤلاء العمال ليس لهم ذنب فى هذه الظروف والأحداث الصعبة التى تواجه فيها مصر وباءً وفيروسًا قاتلاً ليس له دواء، وفى ظل الإجراءات الاحترازية الضرورية لمنع انتشاره وانتقال العدوى فى المجتمع.

كما أكدت النائبة مايسة عطوة، أن لجنة القوى العاملة فى مجلس النواب ترفض أى يتم تخفيض أجور ومرتبات العاملين بالقطاع الخاص فى ظل هذه الأزمة، داعية الحكومة إلى التنسيق والتشاور مع أصحاب ورجال الأعمال للتوافق على هذه الإجراءات المهمة لحماية العاملين بالقطاع الخاص.

وأشارت إلى ضرورة العمل على تخفيض عدد ساعات العمل للعاملين فى القطاع الخاص وتخفيض الكثافات فى العمل من خلال العمل بالتناوب بين العاملين، والسماح بالعمل من المنزل فى الأعمال التى تسمح بذلك، مستطردة: "هذا دور وطنى ومسئولية".