شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب إصدار قانون لإنشاء الهيئة العامة للتنمية التجارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الدكتور محمد عطية الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إصدار قانون لإنشاء هيئة للتنمية التجارية، على غرار الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مؤكدا أن ذلك سيكون في صالح دعم الاقتصاد والنهوض بالتجارة.

وقال "الفيومى"، لـ"الخليج 365"، إنه تقدم فى وقت سابق بمشروع قانون بشأن إصدار قانون الهيئة العامة للتنمية التجارية، ووقع عليه أكثر من 60 نائبًا - أكثر من عشر أعضاء المجلس، وتم إحالته للجان المختصة، ولم يناقش حتى الآن، مطالبا بمناقشته وإصداره قبل انتهاء مدة المجلس الحالى.

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وأشار النائب محمد عطية الفيومى، إلى أن مشروع القانون الذى قدمه يهدف إلى إنشاء الهيئة العامة للتنمية التجارية، على أن تكون هيئة اقتصادية ومسئولة عن تنظيم النشاط التجارى، ووضع وتنفيذ سياسة تنمية الأراضى للأغراض التجارية وإتاحتها للمستثمرين، وغيرها من الأمور المتعلقة بالأنشطة التجارية داخل الدولة.

ويتكون مشروع قانون الهيئة العامة للتنمية التجارية، من 44 مادة، بالإضافة إلى 6 مواد للإصدار، وتنشأ بموجب هذا القانون، هيئة التنمية التجارية، وهى هيئة اقتصادية لها شخصية اعتبارية عامة، ويكون مقرها الرئيسى مدينة القاهرة، وتكون المسئولة عن تنظيم النشاط التجارى فى جمهورية مصر العربية وإدارة شئونه، وتنفيذ السياسيات التجارية، وغيرها من الاختصاصات، ويكون لهيئة التنمية التجارية، مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويتشكل من رئيس الهيئة، و3 نواب على الأكثر لرئيس الهيئة، ومستشار من مجلس الدولة، و9 أعضاء يمثلون الوزارات المختصة، وممثل عن المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، و3 أعضاء يمثلون الاتحاد العام للغرف التجارية، و3 أعضاء من المتخصصين وذوى الخبرة، وتكون مدة مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية التجارية أربع سنوات قابلة للتجديد، ويتضمن قرار التشكيل تحديد المعاملة المالية للرئيس وأعضاء المجلس.

وتتكون موارد الهيئة العامة للتنمية التجارية، من الاعتمادات والأموال التى تخصصها الدولة، والرسوم ومقابل الخدمات، وحصيلة نشاط الهيئة من مقابل الرخص، وحصيلة إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى والعقارات المخصصة لأغراض التنمية التجارية الخاضعة لولاية الهيئة، بالإضافة إلى المنح والتبرعات والهبات، والقروض التى تعقد لصالح الهيئة، وعائد الاستمثار، وأى موارد أخرى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة مجلس الوزراء، وينص القانون على إنشاء صندوق دعم المناطق التجارية، لتنفيذ سياسة الوزارة فى التنمية التجارية بالمناطق التجارية، وينشأ بالهيئة مركز يسمى "مركز تسوية المنازعات التجارية"، ويختص بتسوية منازعات العقود التى تبرمها الهيئة بطريق التوفيق.