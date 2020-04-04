بسبب فيروس "كورونا"..7 عمارات تحت الحجر المنزلي في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

طبقت محافظة بورسعيد الحجر المنزلي على 7 عمارات بأحياء المحافظة المختلفة ظهرت بها حالات ايجابية لفيروس "كورونا" المستجد.

وقال المحافظ اللواء عادل الغضبان، إنه جرى تطبيق الحجر المنزلي على 7 عمارات بالتنسيق مع مديرية الأمن، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الصحة، والحي المتواجد به العقار.

وأشار المحافظ إلى أن هناك أفراد متواجدين أسفل العمارات لتلبية كافة احتياجات السكان اليومية، موضحا أنه يجرى السيطرة على انتشار الفيروس من خلال عدة إجراءات، أولها أنه في حالة ظهور حالة إيجابية بيتم إرسالها لأحدى مستشفيات العزل التي خصصتها وزارة الصحة بمحافظة مجاورة.

عقب ذلك يقوم فريق من وزارة الصحة وكلية الطب جامعة بورسعيد وغرفة عمليات المحافظة بتتبع ورصد المخالطين للحالات الإيجابية، وعندما يكون هناك أكثر من حالة مخالطة في عمارة واحدة يجرى أخذ إجراء الحجر المنزلي لحماية سكان العمارة وأهل المحافظة، مضيفا :"الوضع في بورسعيد مطمئن، وهناك سيطرة تابعة ومتابعة مكثفة للحالات المخالطة للحالات الايجابية".

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وأكد اللواء أحمد قاسم، رئيس حي الضواحي، على استمرار متابعه تقديم الرعاية المتكاملة لسكان عمارات الحجر المنزلي، مع إجراء المتابعة الصحية اليومية لهم بواسطة الطب الوقائي، للتأكد من خلوهم من أي عدوى أو إصابات، كذلك إجراء عمليات التعقيم والتطهير يوميا للعمارات، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة المواطنين.

وأضاف رئيس الحي أنه جرى الاستجابة للاحتياجات الخاصة لطلاب الثانوية العامة من سكان عمارات الحجز المنزلي، والمتعلقة بتوفير شرائح التابلت واستلامها من قبل الجهات المعنية، مشددا على أنه جرى تلبية أيضا كافة احتياجاتهم الصحية والتعليمية والغذائية، حيث جرى توزيع كراتين مواد غذائية من مديرية التضامن الاجتماعي لسكان العمارات، بالإضافة إلى إعداد وجبات غداء جاهزة ووجبات ساخنة لتوزيعها أيضا على السكان، كما يجرى تجهيز كرتونة تكفي احتياجات كل أسرة لمدة شهر.

وشدد على أنه جرى التنبيه على السكان بعدم مغادرة العمارتين، مع توفير كافة الاحتياجات اللازمة لهم طوال فترة الحجز من طعام وشراب ودعم مادي، وذلك كإجراء احترازي للحفاظ عليهم، وأن مديرية الأمن لن تسمح بدخول أو خروج السكان أو أى زوار لهم خلال هذه المدة.

وكان الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة لشئون الإعلام، قد أعلن أن الوزارة اتخذت قرارًا بعزل أُسر مُحددة في مناطق متفرقة بـ 8 محافطات، بعد اكتشاف إصابة عدد من قاطني هذه المناطق بفيروس كورونا.

وأوضح مجاهد، في تصريحات للصحفيين، أمس الجمعة، أن المحافظات التي شملت عزل الأسر هي: "بورسعيد، والغربية، والإسكندرية، والمنيا، والمنوفية، ودمياط، وقنا، والبحر الأحمر".